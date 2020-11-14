2020/11/14 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أجرى الدولي الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، مقابلة مع شبكة “غول” العالمية، وقام خلالها بتشكيل “اللاعب المثالي” من وجهة نظره.

وطلب من نجم ليفربول، اختيار أفضل السمات في ثمانية نجوم، لعب معهم أو ضدهم، لتجميعها في جسد لاعب واحد وتشكيل “نجم مثالي”.

واستعان أرنولد، بسمتين للنجم الأرجنتيني ليونيل لميسي، وتجاهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتمتع بعدة سمات مميزة في عالم كرة القدم، أبرزها ارتقاؤه في الضربات الرأسية، الذي لا يضاهيه في ذلك أي لاعب من الجيل الحالي.

وجاءت اختيارات أرنولد لتشكيل “اللاعب المثالي” كالتالي

القدم اليمنى: البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

القدم اليسرى: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

السرعة: الإسباني أداما تراوري (وولفرهامبتون)

القدرة على التحمل: الإنجليزي جيمس ميلنر (ليفربول)

القوة: المصري محمد صلاح ( ليفربول)

الضربات الرأسية: الهولندي فيرغيل فان دايك (ليفربول)

المهارة: البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)

الذكاء والتفكير: ليونيل ميسي (برشلونة).



انتهى25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم ليفربول يتجاهل رونالدو ويستعين بسمتين لميسي لتشكيل “لاعب مثالي”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم ليفربول يتجاهل رونالدو ويستعين بسمتين لميسي لتشكيل “لاعب مثالي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).