لجنة الشباب والرياضة تهنئ إدارة وجمهور نادي الشرطة بالذكرى 88 على تأسيسه

2020/11/14 | 15:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قدم النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أحر التهاني والتبريكات لرئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي وجمهوره ومحبيه بمناسبة مرور 88 عاما على تأسيس النادي.

وفي مايلي نص برقية التهنئة

الأخوة المحترمين رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي ومشجعيه ومحبيه.

بمناسبة حلول الذكرى 88 لتأسيس ناديكم العريق (نادي الشرطة الرياضي) أتوجه إليكم ولجماهيركم، بإسمي وبإسم لجنة الشباب والرياضة في مجلس النولب، بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة التي تأتي في ظل التطور الذي يشهده النادي على مختلف الصعد..لاشك إن الأنجازات التي يحققها النادي والتطور الملموس في مختلف الألعاب الرياضية تدلل على الرؤية الثاقبة والتخطيط الناجح لإدارة النادي التي تبذل جهدا كبيرا في رفع اسم نادي الشرطة في المحافل العربية والدولية.لقد تعاقبت الأجيال منذ 14/11/1932 في كتاب تاريخ النادي وتحقيق المجد، وبقي هدف ساطع لكل من ينتمي له وهو الحفاظ على مبادئ المنافسة الشريفة والروح الرياضية والاسهام في عملية تطوير الرياضة في العراق.إن لجنة الشباب والرياضة إذ تبارك للقائمين على النادي وجمهوره ذكرى تأسيس النادي فانها تؤكد دعمها اللامحدود لكل الاندية الرياضية وسعيها الجاد لتعزيز مكانتها من خلال إقرار القوانين المهمة ومنها قانون الاندية والاتحادات الرياضية الذي سيعرض للتصويت قريبا مما ينعكس ايجابيا على واقع الرياضة في العراق.نكرر تبريكاتنا ونقدم شكرنا لكل العظماء الأحياء منهم والأموات الذين سطروا تاريخ النادي، مع أمنياتنا القلبية الخالصة بمزيد من التقدم والازدهار.

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