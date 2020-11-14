2020/11/14 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم السبت، عن تسجيل 573 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم " 262" حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

.



الفحوصات: (4841 فحوصات جديدة)

• (1497) اربيل

• (614) السليمانية

• (2516) دهوك

• (35) حلبجة

• (144) كرميان

• (35) رابرين

•

2.



الاصابات: (573 اصابة جديدة)

• (161) اربيل

• (102) السليمانية

• (260) دهوك

• (14) حلبجة

• (30) كرميان

• (6) رابرين

•

3.



الشفاء: (398 حالات شفاء جديدة)

• (109) اربيل

• (7) السليمانية

• (241) دهوك

• (18) حلبجة

• (23) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (27 حالات وفاة)

• (7) اربيل

• (5) السليمانية

• (9) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (6) رابرين

احصائية عام:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 733427 ( 260599 اربيل ، 167991 السليمانية، 298449 دهوك، 6388 حلبجة)

الاصابات 89029 ( 32528 اربيل ، 25681 السليمانية، 27966 دهوك، 2854 حلبجة )

الشفاء 54856 ( 19468 اربيل ، 18558 السليمانية، 14219 دهوك، 2611 حلبجة )

العناية الصحية 3135 (12280 اربيل ، 5758 السليمانية، 13189 دهوك، 131 حلبجة)

الوفيات 2815 (780 اربيل ، 1365 السليمانية، 558 دهوك، 112 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل 573 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل 573 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).