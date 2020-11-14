صحة الإقليم تعلن الموقف الوبائي وتؤكد تسجيل 573 إصابة جديدة

2020/11/14 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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مركز للعلاج من كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، السبت، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، و573 إصابة اضافية فضلا عن 398 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، انها شخصت 573 اصابة جديدة في اقليم كوردستان توزعت كالتالي: (161 اربيل ، 102 السليمانية، 260 دهوك، 14حلبجة، 30 كرميان، 6 رابرين).

وأضاف البيان أن حالات الشفاء الجديدة توزعت الآتي: (109 اربيل ، 7 السليمانية، 241 دهوك، 18 حلبجة، 23 كرميان).

أما الوفيات الـ27، سجل (7) حالات منها في اربيل ، و(5) في السليمانية، و(9) في دهوك، و(6) في رابرين.

وبذلك، ارتفع مجمل الاصابات في الاقليم إلى 89029 بينها 32528 في اربيل ، 25681 السليمانية، 27966 دهوك، 2854 حلبجة.

كما وصلت حالات التعافي إلى 54856، وتوزعت 19468 اربيل ، 18558 السليمانية، 14218 دهوك، 2611 حلبجة، ولا يزال 31358 تحت الرعاية الطبية 12280 في اربيل ، 5758 في السليمانية، 13189 في دهوك، 131 في حلبجة.

وارتفع عدد الوفيات الاجمالي إلى 2815 ، بينها 780 في اربيل ، 1365 في السليمانية، 558 في دهوك، 112 في حلبجة.

ر.إ

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