2020/11/14 | 15:15 - المصدر: NRT عربية

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مجلس محافظة ديالى

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، استقدام رئيس هيئة استثمار ديالى لمنحه إجازة مخالفة للضوابط.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، 14 تشرين الثاني 2020، إن "محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمرت باستقدام رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، على خلفية منح إجازة استثمارية على قطعة أرض بمساحة (15) دونما خلافا للضوابط والتعليمات".

وأضاف ان "المحكمة قررت أيضا وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداري".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في تموز الماضي، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفية منح إجازة استثمارية قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6) مليون دولار".

ر.إ

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