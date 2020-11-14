هروب معتقلين من سجن جنوبي العراق

2020/11/14 | 15:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت بهروب متهمين اثنين من سجن مركز للشرطة في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

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