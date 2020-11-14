التربية تؤجل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

2020/11/14 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة التربية، تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين الى 22 شهر تشرين الثاني الجاري.وذكر بيان للوزارة تلق “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية كان من المقرر اجراءها يوم الأحد (15 شهر تشرين الثاني الحالي)، حيث تم تأجيلها الى (الاحد 22 من الشهر ذاته لعام 2020 في تمام …

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