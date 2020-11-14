التربية تُعلن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

2020/11/14 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، عن تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين لـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي ان “الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية كان من المقرر اجراءها يوم الأحد الموافق الـ15 من شهر تشرين الثاني الحالي ، حيث تم تأجيلها الى يوم الاحد الموافق الـ22 من الشهر ذاته لعام 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً”.

واوضح ان “الاختبار سيكون لاختيار مرشحين للمستوى الثاني ، وذلك مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم”.

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