نائب عن الفتح : بيان رئيس الجمهورية فاحت منه الشوفينية المقيتة وسقطت معها كل ادعاءاته الوطنية الكاذبة

2020/11/14 | 15:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد النائب عن تحالف الفتح النيابية حامد الموسوي اليوم السبت ، ان” بيان حامي الدستور ورئيس جمهورية العراق كان بياناً عنصرياً فاحت منه الشوفينية المقيتة سقطت معها كل ادعاءاته الوطنية الكاذبة والتي انخدع بها الكثيرون”.

وقال الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الخطوة الوطنية والقرار الشجاع الذي أقدم عليها نواب الشعب العراقي في جلسة التصويت على قانون تمويل العجز المالي كانت وثبة عراقية بامتياز وانحياز لكل ابناء الشعب العراقي ونحذر كل من يحاول الالتفاف على هذا القانون او عرقلته إذ سيكون ثورة نيابية ضد هولاء “.

وعقب الموسوي على بيان رئيس الجمهورية الاخير ، أنه كان حافلاً بالتناقضات ففي الوقت الذي صدع السيد برهم صالح رؤوسنا في بياناته السابقة المناهضة للطائفية وتصديه للفساد والمحاصصة عاداً أنها السبب الرئيسي خلف الفشل في ادارة الدولة العراقية يأتينا الان رافعاً عقيرته دفاعاً عن مكونه الذي ينتمي اليه مدعياً ان الامور لابد ان تسير (بالتوافق الوطني ) وان الشعب العراقي يعلم تماماً ان التوافق الذي ينطق به رئيس جمهوريتنا ، ماهو الا الوجه الثاني للمحاصصة والطائفية المقيتة المخزيةاننا ومن موقع المسؤولية النيابية نذكر السيد برهم صالح بواجباته الدستورية في حماية الدستور و تمثيل كل ابناء العراق في المنصب السيادي الذي يشغله “.

وتسائل الموسوي ياسيادة الرئيس أين كان دوركم من النهب العام للمال العام المملوك لكل ابناء الشعب العراقي وحسب ما اقره الدستور في ملكية النفط لكل العراقيين ، أين موقفكم من قضية سرقة نفط الاقليم ونهب المنافذ من قبل حكومة الاقليم السابقة والحالية وما شاكل من ملفات سكت عنها ولم تنبسوا ببنت شفة إرضاءاً للتوافق الوطني الذي تدعون به وتدافعون عنه “.

واضاف ” اما حكومتنا النائمة ورئيسها الصامت فلقد تبين للشعب العراقي أجمع ان رئيسها الكاظمي منبطح تماماً عن كل ما جرى وسيجري من تهاون بحقوق ابناء الشعب العراقي وان ادارته للبلاد والعباد فشل مستمر وتخبط أعمى وتيه دائم”.

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