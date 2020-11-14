مسرور بارزاني: حصة إقليم كردستان من الواردات الاتحادية هي حق وليست هبه

2020/11/14 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن حصة إقليم كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق.وقال مسرور بارزايي في تغريدة على تويتر إنه يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل … Readmore

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