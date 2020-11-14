وزير الدفاع الامريكي الجديد يشير الى امكانية سحب القوات الامريكية من الخارج

2020/11/14 | 15:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار وزير دفاع الرئيس دونالد ترمب الجديد للجيش في رسالة في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى أنه قد يكون هناك لتنفيذ أحد الوعود الانتخابية المبكرة للرئيس، وهو سحب القوات في الخارج في العراق وأفغانستان.وقال وزير الدفاع بالوكالة كريس … Readmore

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