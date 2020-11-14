فيلم - ميثاق الهروب من السجن - يوثق جانب من نضال الشيوعيين في شيلي ضد الديكتاتورية العسكرية. - علي المسعود

2020/11/14 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film - jailbreak-pactأذا أردت ان تعرف معنى الحرية أسال من لامست القيود يديه وحاصرته القضبان والجدران السامقة من كل جانب ،وسيخبرك ايضاً أن الحرية غريزة ولن يستطيع كائن من يكون سلبها من كينونتك ، يقول المناضل نيلسون مانديلا " في السجن تصبح الذاكرة خليلاً وعدواً في آن واحد " ، لكن الكاتب الراحل " عبد الرحمن منيف " الذي تناول في أكثر من منجز أدبي له موضوعة الحرية و الخلاص من السجن يقول " ......





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