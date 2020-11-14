معجزةُ الأسمرات …. مدينةُ الأميرات - فاطمة ناعوت

2020/11/14 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت العشوائياتُ ظاهرةٌ عالمية منتشرةٌ في أرجاء الكرة الأرضية.



إذْ تبلغُ نسبةُ قاطني العشوائيات حوالي 32٪-;- من سكان العالم، موزّعةً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا، وغيرها من المناطق.



وتنشأ العشوائياتُ من بنايات بدائية وأحياء فوضوية يخططها وينشئها الأهالي بأنفسهم، على أراضٍ زراعية وصحراوية وأراضي الدولة، خارج مظلّة القانون على نحو متنافر مع النسيج العمراني للمجت ......





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