2020/11/14 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

سيكون البشر هذا الأسبوع على موعد مع حدث فريد، إذ سيكون بإمكانهم رؤية 7 كواكب في السماء خلال أوقات مختلفة، في ظاهرة أطلق عليها عالم فلك "رقصة الكواكب حول الشمس".



وسيكون كوكبا الزهرة وعطارد ساطعين بما يكفي لتصبح رؤيتهما ممكنة في الصباح، بينما سيكون من السهل رؤية المريخ والمشتري ونبتون وزحل في الليل، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن" الأميركي.

وقال عالم الفلك جو غوزمان، إنه عندما تغرب الشمس الليلة (السبت)، سيكون من الممكن رؤية المشتري وزحل، واصفا هذه الظاهرة بـ"رقصة الكواكب حول الشمس".

وأضاف: "إنها ظاهرة طبيعية وتحدث من حين لآخر.



إنها ليست نادرة لكنها قليلة الحدوث.



ستظل الكواكب على هذا الجانب من الشمس، لكن هذه الكواكب ستبدأ بالتفرق مرة أخرى قريبا".

ودعا عالم الفلك الناس للجوء إلى التلسكوب لمشاهدة الكواكب بوضوح.



يذكر أن مبيعات التلسكوبات قد ارتفعت بالفعل منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم وتطبيق أوامر الإغلاق، حيث شهدت الشركات "زيادة في الأعمال التجارية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 400 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وقال غوزمان إن "مراقبي السماء" المبتدئين والهواة سيكونون قادرين على رؤية التفاصيل الخاصة بالكواكب من خلال التلسكوب، لافتا إلى أن حلقات كوكب زحل، المفضل لديه، ستكون واضحة، معتبرا أن الأمر "يستحق المشاهدة".

سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم فلك يدعو إلى متابعة ’رقصة الكواكب’ هذا المساء) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم فلك يدعو إلى متابعة ’رقصة الكواكب’ هذا المساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).