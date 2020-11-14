قتل 53 شخصا في الفلبين..

2020/11/14 | 15:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزح عشرات الآلاف من بيوتهم في فيتنام مع اقتراب الإعصار فامكو من مناطق في وسط البلاد التي ضربتها عواصف متتالية على مدى أسابيع.

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