اللحظة المرتقبة تقترب.. أول محافظة عراقية تكمل استعدادات بدء الدوام الرسمي للمدارس وتكشف الاليات

2020/11/14 | 15:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستعد تربية النجف الأشرف ومديرية صحة المحافظة ، لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلبة ،والحفاظ على الصحة العامة ،بعد إعلان قرار اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية موافقتها على بدء العام الدراسي الجديد اعتباراً من 29 تشرين الثاني.

وقال مدير تربية النجف الأشرف عادل البصيصي في تصريحات صحفية، إن “الاستعداد للعام الدراسي يتطلب وضع خطط من خلية الأزمة المحلية بإشراف دائرتي التربية والصحة “.

وأضاف أن “اللجنة العليا اشترطت أن يكون الدوام ليوم واحد في الأسبوع حضورياً، وبقية الأيام ستكون الدراسة فيها إلكترونياً على منصة نيوتن ، على ألّا يتواجد في الصف الواحد أكثر من 15 طالباً، وستكون هناك رقابة صحية بالتعاون مع دائرة صحة النجف الأشرف، لفرض فحص الطلبة” ، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يحتم على دائرتي تربية وصحة المحافظة مناقشة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعام الدراسي الجديد وإبعاد خطر الإصابة عن الطلاب” .

من جهتها أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف وضع الآليات المناسبة لتطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بمباشرة الدوام في المدارس يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال معاون مدير صحة المحافظة الدكتور علاء الكعبي: إن “دائرة صحة المحافظة وانسجاماً مع توجيهات لجنة الصحة والسلامة التي حددت يوماً واحداً في الأسبوع للتعليم الحضوري في المدارس ، على ألّا يتجاوز عدد الطلبة في الصف الواحد 12 طالباً مع مراعاة وجود ملاكات صحية في المدارس بهدف منع أي إصابة محتملة بفايروس كورونا للطلبة وذويهم في فصل الشتاء”.

وأوضح أن “دائرة الصحة وخلية الأزمة في المحافظة ستعقدان اجتماعات ولقاءات لوضع الخطط الخاصة باستقبال الطلبة خلال العام الدراسي الجديد ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتقال عدوى الفايروس” .

وشدد الكعبي على “ضرورة اتباع التدابير الصحية الوقائية المتخذة من قبل الجهات المعنية لحماية الطلبة والملاكات التعليمية “، معرباً عن “قلقه من احتمالية انتشار العدوى بين الطلبة مع قدوم فصل الشتاء في ظل استمرار الطلبة لعدة ساعات بالدوام وعدم وجود تهوية كافية للصفوف المدرسية” .

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