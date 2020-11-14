التربية تقرر تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين

2020/11/14 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين لـ22 من شهر تشرين الثاني الجاري

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