إيران تعلن استئناف تصدير محصول للعراق بعد شهرين من قيام بغداد بحظر استيراده!

2020/11/14 | 15:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن كيوان كاشفي عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الايرانية يوم السبت إستئناف بلاده عملية تصدير محصول البطاطا الى العراق، وذلك بعد شهرين من إعلان العراق حظر استيراد البطاطا لوفرته محليًا.

وقال كاشفي في تصريح صحفي اليوم، انه ضمن اطار التوافق مع القنصلية الايرانية في محافظة السليمانية سيتم تصدير البطاطا الى العراق اعتباراً من تاريخ 16 – 11 – 2020.

واضاف ان ايران حددت نسبة تصدير البطاطا لتفادي حدوث ازمة في اسواق البلاد المحلية كما حصل مع محصول الطماطم.

ووفقاً لكاشفي فإن العراق اكد على ضرورة اخضاع عملية تصدير المادة الغذائية للتعلميات الصحية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا إضافة الى الالتزام بنسب التصدير التي اتفق عليها الجانبان.

وارتفعت اسعار البطاطا في الاسواق المحلية العراقية الى 1000 دينار – قرابة الدولار الامريكي – لنفاد هذا المحصول من الحقول والمزارع في البلاد مع قرب انتهاء فصل الخريف وحلول فصل الشتاء.

وفي 8 من شهر ايلول الماضي، اعلنت وزارة الزراعة العراقية، منع استيراد البطاطا لوفرتها محلياً.

وذكرت الوزارة، انه”صدر قرار بمنع استيراد البطاطا عبر جميع المنافذ العراقية بسبب تحقق وفرتها من المنتج المحلي”.

واضاف، ان”القرار جاء لضرورة حماية المنتج المحلي وعدم دخول أي محصول فيه اكتفاء ذاتي

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