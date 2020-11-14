انتحار موظف حكومي داخل منزله جنوب غرب بعقوبة

2020/11/14 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أقدم موظف حكومي على الانتحار شنقا داخل منزله في ناحية بني سعد في محافظة ديالى .وقال مصدر في الشرطة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان موظفا حكوميا في الاربعين من عمره يعمل في احدى الدوائر الخدمية شنق نفسه داخل منزله بأطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته ./انتهى

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