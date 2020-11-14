التربية تؤجل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي

2020/11/14 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قررت وزارة التربية تأجيل موعد الاختبار التشخيصي الالكتروني للطلبة الموهوبين الى 22 من شهر تشرين الثاني الجاري ، وذلك مراعاةً لظروف أولياء أمور الطلبة المتقدمين ..وذكرت الوزارة ، ان " الاختبارات التشخيصية الالكترونية الرسمية التي كان من المقرر اجراؤها يوم غد تم تأجيلها الى الاحد من الاسبوع المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحاً ، مراعاةً لظروف الطلبة ولتهيئة الأجواء المناسبة لهم "./انتهى5

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