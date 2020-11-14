محما خليل: الجماعات غير الشرعية تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية في سنجار

2020/11/14 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائممقام قضاء سنجار محما خليل، ان الجماعات والقوات التي وصفها بغير الشرعية، تعيق تنفيذ المئات من المشاريع الخدمية في القضاء.

وأكد خليل في تصريح ان تلك الجهات تسعى لتنفيذ أجندتها السياسية، والمتاجرة بملف قضاء سنجار، وتقف عائقا أمام إعمار القضاء، وبالتالي عرقلة عودة النازحين وبقاء هؤلاء في مخيمات النزوح لغاية الآن، مبينا أن ذلك دفع أهالي القضاء إلى الخروج بتظاهرات للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل، والخاص بتطبيع الوضع في سنجار.

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