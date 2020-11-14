لبنان .. بدء الاغلاق التام حتى نهاية الشهر الحالي للحد من انتشار كورونا

2020/11/14 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس, وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، مع إمكانية تمديده في حال الضرورة، وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء.

ويستثنى من قرار الإغلاق مطار بيروت وشركة كهرباء لبنان، وقطاع الاتصالات، والمديرية العامة للنفط، وإدارة المنشأة النفطية، ومصالح المياه والمطاحن، والأفران، والمستشفيات.

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