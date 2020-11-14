الحاج محمود: على الكرد التحرك باتجاه المجتمع الدولي وإبلاغه بأنهم يتعرضون للاضطهاد

2020/11/14 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد السياسي الكردي محمد الحاج محمود، اطلاق التصريحات المثيرة حول مسار ومستقبل العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان.

وصرح الحاج محمود بأن مجلس النواب يتعامل مع الكرد على أنهم قائمة انتخابية لا من خلال اعتبارهم مكونا وقومية، مؤكدا ان انسحاب الكرد من بغداد أفضل، لأن بقاءهم لا معنى له على حد تعبيره، وأن عليهم المغادرة وممارسة أوراق الضغط التي يمتلكونها.

وأضاف ان الكرد صوتوا لصالح قانون الحشد الشعبي، لكن الأطراف العراقية ليست مستعدة للتصويت على قانون البيشمركة، وهو ما يثبت تعرض الكرد للتهميش حسب قوله، داعيا الساسة الكرد الى التحرك صوب الأمم المتحدة وأميركا وأوروبا ودول المنطقة وإبلاغ تلك الجهات بأنهم يتعرضون للاضطهاد.

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