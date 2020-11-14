امريكا تنجرف نحو مستقبل عراقي

2020/11/14 | 15:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / رياض السندي

خلال رحلة إلى العراق قبل بضع سنوات ، قضيت بعض الوقت في السليمانية ، حيث التقيت ، من بين مجموعة متنوعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام ، بمجموعة من طلاب الجامعات الأكراد.



في مرحلة ما من حديثنا ، سألت الطلاب ، “ما هي مجموعة الأفكار والمبادئ والتاريخ والرواية الوطنية التي تشاركونها مع طلاب الجامعات في بغداد أو البصرة؟” كانت إجابتهم الجماعية ، “لا شيء”.



أدهشني أن هذا كان لب مشكلة العراق.



إذا لم يتمكن العراقيون من الاتفاق على مجموعة مشتركة من الأفكار حول ما يعنيه أن تكون عراقياً ، فقد بدا أن البلد مصيرها البقاء في حالة ممتدة من الانهيار النهائي.

هذه ليست قطعة حول كيف أن الولايات المتحدة مثل العراق.



لكن الأمريكيين لم يكونوا أبدًا مختلفين عن بقية العالم كما يعتقدون بشكل انعكاسي.



ومثل العديد من البلدان الأخرى ، في الشرق الأوسط وأماكن أخرى ، يجب على الولايات المتحدة أن تواجه الحالة المرضية لهويتها.



على وجه التحديد ، أنا أشير إلى الهوية الوطنية – الطرق التي يعرف بها الأمريكيون أنفسهم ، وعلاقتهم بالدولة ، وعلاقاتهم ببعضهم البعض.



بالطبع ، لدينا جميعًا ما يسميه علماء الاجتماع “ذخيرة الهوية” ، والتي نؤكد على أجزاء منها في أوقات مختلفة بناءً على الظروف.



تعليمي هنا هو الاسم المعروض لصديق قديم على Twitter ، “abu el gamecock” ، والذي يعكس أنه أمريكي من أصل مصري نشأ في ساوث كارولينا وهو من أشد المعجبين بشركة Gamecocks في جامعة ساوث كارولينا.



كما أوضح لي منذ سنوات عديدة ، فهو أمريكي عندما يكون بين المصريين ، وعربيًا بين الأمريكيين ، ومصريًا بين العرب.

غالبًا ما يستخدم القادة السياسيون الهوية لتعزيز مصالحهم الخاصة أو مصالح بلادهم.



بعد وصوله إلى السلطة في مصر ، سعى عبد الفتاح السيسي إلى إعادة صياغة القومية المصرية بطريقة أبعدت عدوه اللدود ، جماعة الإخوان المسلمين ، عن الانتماء القومي.



في بعض الأحيان ، صاغ القادة السعوديون والإيرانيون تنافسهم الإقليمي على أساس الهوية الدينية.



المشكلة ، بطبيعة الحال ، هي أنه من الصعب التفاوض وحل النزاعات عندما يتم التعبير عنها على أنها صراع بين السنة والشيعة.

ما علاقة كل هذا بالولايات المتحدة؟ كثيرا نوعا ما.



عندما كنت في السليمانية أتحدث مع طلاب الجامعة الأكراد ، أتذكر أنني كنت أفكر في مدى اختلاف النظرة بين الأكراد العراقيين والعرب العراقيين عن الأمريكيين.



لقد كان مقالًا إيمانيًا بالنسبة لي أنه على الرغم من أنني جئت من منطقة متميزة في الولايات المتحدة ولدي تاريخ عائلي مميز خاص بي ، إلا أنني ما زلت أشارك الأفكار الأساسية حول ما يعنيه أن تكون أمريكيًا مع أشخاص في جميع أنحاء البلاد.



بالطبع ، لقد أدركت أن هذا كان ساذجًا بعض الشيء وأنه في حد ذاته نتاج خبراتي الفريدة وتعليمي ، بالنظر إلى كيفية استمرار الأشخاص الملونين والنساء والمهاجرين وغيرهم في مواجهة الظلم.



ومع ذلك ، لا أعتقد أنني كنت ساذجًا للغاية بحيث لا أصدق (أو ربما كان ذلك أملًا) أن أعدادًا كبيرة من الأمريكيين يمكن أن يتفقوا على روح تأسيس الدولة والشعور بأنه ، حتى لو لم نرتقي لهم ، أردنا مع ذلك أن نسعى جاهدين لتحقيقها.

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