النزاهة النيابية تدعو البرلمان إلى تفعيل دوره الرقابي

2020/11/14 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، مجلس النواب إلى تفعيل دوره الرقابي.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك اخفاقاً كبيراً للدور الرقابي لمجلس النواب مقارنة بالجانب التشريعي".

وأضافت أن "المجلس في الحكومة السابقة كانت لديه عشرة استجوابات، من دون استجواب لأي وزير"، مبينةً أنه "في الحكومة الحالية هناك استجوابان، استجواب من قبلنا لوزير التعليم العالي، واستجواب وقعت عليه اللجنة لوزير المالية".

وأوضحت نصيف أن "كثيراً من الأسئلة تم توجيهها من قبل أعضاء البرلمان إلى الوزراء ،لكن يتم التعامل معها بالتكرار وليس بالمستوى الرقابي المطلوب من مجلس النواب".

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