شرطة البصرة تعلن اعتقال 6 اشخاص قاموا بالاعتداء على مفرزة مرور بالضرب

2020/11/14 | 15:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة البصرة القبض على 6 أشخاص قاموا بالاعتداء على مفرزة مرور بالضرب في إحدى تقاطعات الشوارع المهمة في مركز المحافظة.وشددت وزارة الداخلية في بيان أنها في الوقت التي تسعى فيه الوزراة بتشكيلاتها وصنوفها كافة إلى حفظ القانون، وتأكيد … Readmore

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