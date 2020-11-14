2020/11/14 | 15:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، وصول ادوية ومستلزمات طبية ووقائية من مناشيء عالمية رصينة لعموم دوائر الصحة في بغداد والمحافظات.وقال مدير عام الشركة علي البلداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وصول الادوية والمستلزمات الطبية والوقائية والاجهزة الطبية والمختبرية المتنوعة جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة وتاكيده على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن وصول اجهزة وادوية ومستلزمات طبية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن وصول اجهزة وادوية ومستلزمات طبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).