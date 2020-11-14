الفئات المرشحة لتلقي لقاح كورونا لا تتجاوز نصف حصة العراق.. لمن سيذهب الفائض؟

2020/11/14 | 16:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إعلان شركة فايزر الأميركية، وشريكتها الألمانية بيونتك، عن نتائج أولية تشير إلى أن لقاحهما لفيروس كورونا كان فعالًا بنسبة تزيد عن 90%، الأمر الذي أحدث ضجة عالمية، بدأت الاستعدادات العراقية لاستقبال اللقاح على قدم وساق، حيث أن العراق موعود بـ8 ملايين جرعة من أي لقاح يتم مصادقته من قبل منظمة الصحة العالمية.استعدادات عراقية

وفور الإعلان عن اللقاح، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، بدفع المستحقات المالية كدفعة أولى عن استيراد اللقاح، حيث قال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء إن الأخير قرر "دفع المستحقات المالية لشراء اللقاح الخاص بفايروس كورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الدفعه الأولى، وفقًا للاتفاقية الموقعة معهم، استنادًا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (103) لسنة 2020، ومن تخصيصات الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية".

ويوم أمس، وجهت وزارة الصحة مؤسساتها التابعة إليها كافة، بتوفير برادات خاصة مناسبة لحفظ لقاح فيروس كورونا بعد وصوله.

قالت الصحة إن حصة العراق مضمونة من لقاح كورونا وستكون لـ 20% من مواطنيه

مصدر طبي من محافظة الديوانية أكد أن "وزارة الصحة أصدرت توجيهًا عاجلًا لجميع دوائر الصحة وأقسام الصحة العامة في بغداد والمحافظات، بشأن توفير ثلاجات مناسبة لحفظ لقاح كورونا"، مبينًا أن "هذا التوجيه كان بخصوص لقاح كوفيد 19، حيث وجهت الوزارة بتوفير ثلاجات الفريزر التي تؤمن درجات حرارة أقل من الصفر المئوي لغرض خزن لقاح كوفيد 19 الذي ستوزعه الوزارة على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات".

8 ملايين جرعة

ويوم الأربعاء الماضي، قال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في تصريحات متلفزة إن "اللقاح المعلن عنه اخيرًا من قبل شركتي فايزر وبيونتك يحمل أخبارًا سارة".

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وأضاف أن "فاعلية اللقاح كما أعلن تبلغ 90% في المرحلة الأخيرة وهذا يعني أنه أنجزت الصفة الأساسية، وهي الفاعلية وننتظر صفة المأمونية وربما يحصلون على ترخيص نهاية العام الجاري وحينها إن تم الإنتاج سريعاً فسيوزع حول العالم".

وبيّن أن "حصة العراق مضمونة من لقاح كورونا وستكون لـ 20% لمواطنيه"، مبينًا ان "العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات وفئات الاختطار العالي ستكون اول من يحصل عليه وهي الكوادر الطبية وكبار السن والقوات الامنية".

ولفت إلى أن "هناك 10 لقاحات في مراحلها الأخيرة وأي لقاح تتم إجازته سيكون للعراق حصة مضمونة فيه"

كم تبلغ أعداد الفئات المذكورة؟

وعند مراجعة الإحصائيات الحكومية عن أعداد الفئات المذكورة، فإن أعدادها لاتتجاوز الـ4 مليون نسمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مصير الـ4 مليون جرعة المتبقية وأي الفئات ستحصل عليها.

وعند مراجعة آخر إحصائية رسمية للقوى العاملة في الدولة، بموازنة 2019، فإن عدد الموظفين في وزارة الصحة والبيئة يفوق الـ966 ألف موظف، أي ما يقارب المليون منتسب.

وبنفس الطريقة، فإن أعداد القوات الأمنية بمختلف أصنافها تصل إلى مليون ونصف، حيث يبلغ عديد جهاز مكافحة الإرهاب نحو 15 ألفًا، ومنتسبي وزارة الداخلية 584 ألفًا، والدفاع 288 ألفًا، فيما تصل أعداد منتسبي هيئة الحشد الشعبي 164 ألف عنصر وجهاز المخابرات 9 آلاف عنصر، ليصل عدد منتسبي القوات الأمنية بشكل عام إلى نحو مليون ونصف عنصر.

وبحسب آخر احصائية لوزارة التخطيط، فإن عدد المسنين في العراق في عام 2018، بلغ مليون و200 ألف مسن، أي ما يقارب ٣٪؜ من عدد السكان، فيما كان من المتوقع أن تصل في 2020 إلى ٣.٥٪ ما يعني المليون ونصف مسن.

وبجمع نسب الفئات المذكورة، يصبح عديد الفئات الموضوعة في قائمة "الأولوية" بالحصول على لقاح كورونا حال وصوله إلى العراق، 4 مليون شخص، مايعني أن هناك فائض بـ4 مليون جرعة لقاح، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مصير هذه الجرعات ولمن ستذهب.

لمن سيذهب الفائض؟

مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( (GAVI، حدد لكل دولة كمية جرعات من اللقاح بـ20% من سكانها، ما يعني أن العراق تكون حصته 8 ملايين جرعة".

وأضاف الحلفي أن "وزارة الصحة، حددت الفئات الثلاثة المذكورة فضلًا عن أصحاب الأمراض المزمنة في العراق، كفئات لها الأولوية بالحصول على اللقاح، كونهم الأكثر عرضة للإصابة والخطورة الناجمة عنها".

قالت الصحة إنه في حال فاض عدد من الجرعات، سيتم اتباع آلية تلقيح الفئات العمرية الأقل من 50 عامًا بعد إكمال المسنين

وبين أنه "في حال فاض عدد من الجرعات وقد يصل إلى 3 أو 4 ملايين جرعة، سيتم اتباع آلية تلقيح الفئات العمرية الأقل من 50 عامًا بعد إكمال المسنين، حيث يتم التوجه إلى أصحاب الفئات العمرية 49 عامًا ومن ثم الـ48 عامًا وهكذا تدريجيًا".

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وأشار الحلفي، إلى أن "الوزارة تطمح إلى الحصول على كميات لقاح تكفي لجميع العراقيين، ولكن هذه التعليمات والنسب محددة من التحالف العالمي للقاحات، بسبب عدم وجود قدرة لدى الشركات أجمع لتصنيع 7 مليار جرعة لكل سكان العالم"، مبينًا أنه "بعد الحصول على الدفعة الأولى ولا سيما شركة فايزر التي لم يحصل منتجها بعد على تصريح الأمان، وإنما فقط الحديث عن فعالية اللقاح، حينها سنذهب إلى المرحلة الثانية والتحرك للحصول على كمية إضافية من الجرعات لباقي المواطنين".

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