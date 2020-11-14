المرصد: قتلى من ميليشيات إيران بقصف مجهول شرقي سوريا

2020/11/14 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن انفجارات عنيفة هزت، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، منطقة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي.

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