ساعات على اطلاق الرواتب والحيرة تكتنف الموظفين بين تضارب المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء

2020/11/14 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأقل من 24 ساعة على انطلاق رواتب الموظفين في العراق بعد تأخير دام أكثر من 20 يومًا، حيث من المفترض وبحسب الاعلان الحكومي ان يتم توزيع رواتب الموظفين يوم غد الأحد، لشهر تشرين الاول الماضي، مع الجدير بالذكر ان بعض الوزارات وخلال ايام كهذه من المفترض ان يتم اطلاق رواتب شهر تشرين الثاني.

وبعد تمرير قانون الاقتراض، اعلنت وزارة المالية عن اطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول يوم غد الاحد.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “وزارة المالية وجهت الدوائر والمصارف التابعة لها كافة، يوم الخميس، لغرض البدأ باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة لشهر تشرين الاول ابتدأ من يوم الأحد”.

وأضاف أن “وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدأ اجراءات اطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الأول، كما طالبت الوزارة المصارف كافة باستئناف عملها لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب”.

ووسط الترجيحات والامال التي كان الموظفون في العراق يمنون انفسهم بها، بأن تأخير الراتب سيؤدي في النهاية إلى استلامهم راتبين لشهري تشرين الاول والثاني معًا، قبل ان يأتي بيان من الامانة العامة لمجلس الوزراء، جعلت الحلم قد يصبح حقيقة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين”.

وأضاف: “ذلك لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزيا وذاتيا، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب”.

ويتضح حجم التضارب بين بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبيان وزارة المالية، الأمر الذي جعل العراقيين ولاسيما الموظفين بحيرة غير محسومة، وما اذا كانوا سيتسلمون راتبين فعلًا كما توضح الامانة العامة لمجلس الوزراء، أو راتب شهر واحد كما قالت وزارة المالية.

ويرجح المراقبون، أن اطلاق راتبين سيتم لبعض الوزارات فقط، ممن تستلم رواتبها في الـ15 من كل شهر، فيما يقدم اخرون تفسيرًا يشير إلى ان بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء وتوجيه الكاظمي، يفيد بأن تعمل دائرة المحاسبة ووزارة المالية على البدء باجراءات اطلاق الراتبين تباعًا، فبينما يتم اكمال توزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي، ستجد وزارة المالية نفسها بعد الـ15 او قرابة الـ20 من الشهر الجاري، محكومة بالعمل على تجهيز رواتب تشرين الثاني الذي يكتمل توزيعه في العادة قبل بدء الشهر التالي، كانون الثاني المقبل.

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