التربية تُعلن عن تأجيل موعد الاختبار للطلبة الموهوبين

2020/11/14 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، السبت، عن تأجيل

موعد الاختبار للطلبة الموهوبين، مبينة

ان ذلك جاء مراعاةً لظروف أولياء أمور

الطلبة المتقدمين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "الاختبارات

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