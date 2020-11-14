سي أن أن: كورونا أصبح خارج نطاق السيطرة في الولايات المتحدة

2020/11/14 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة CNN الأمريكية، السبت، بأن

فيروس كورونا أصبح خارج نطاق السيطرة في

الولايات المتحدة.

وذكرت القناة، أنه "كانت هناك عدة موجات

من الإصابة بالفيروس داخل البيت

الأبيض"، لافتة إلى أن "ذلك أثر على

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