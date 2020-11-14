مقتل أكثر من 2300 جندي ارميني في معارك كاراباخ

2020/11/14 | 16:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلنت أرمينيا، اليوم السبت، مقتل أكثر من 2300 من جنودها في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ، الذي انتهى بتوقيع اتفاق سلام.

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