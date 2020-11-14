اجتماع في مقر الخارجية لمناقشة إصدار الفيزا وسمات الدخول الألكترونية

2020/11/14 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد في مقر وزارة الخارجية ، اليوم السبت، اجتماع بحضور مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حول مشروع سمات الدخول الألكترونية، فيما ناقش الاجتماع إصدار الفيزا الألكترونية وتسهيل الحصول على سمة الدخول ألكترونيا

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الوطني، في جلسته الأخيرة، شارك مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، في اجتماع لمناقشة مشروع سمات الدخول الألكترونية، عُقد في مقر وزارة الخارجية، بحضور وزير الخارجية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الضباط والمسؤولين”.

واضاف البيان، ان “الاجتماع يأتي بعد تكليف وزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي بمناقشة إصدار الفيزا الألكترونية وتسهيل الحصول على سمة الدخول ألكترونيا، لتشجيع الاستثمارات في العراق، ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال”.





واوضح ان “الاجتماع ناقش العديد من الفقرات المتعلقة بهذا المشروع وسبل تنفيذه، لاختصار الجهد والوقت، وصدر عن الاجتماع التوصيات اللازمة للعمل بهذا المشروع وتفعيله بأقرب وقت ممكن”.

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