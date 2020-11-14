2020/11/14 | 16:16 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: حصة كردستان من الوارادات الاتحادية حق وليست هبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/14 | 16:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: حصة كردستان من الوارادات الاتحادية حق وليست هبة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: حصة كردستان من الوارادات الاتحادية حق وليست هبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).