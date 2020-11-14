إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

2020/11/14 | 16:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلن كيوان كاشفي عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الايرانية يوم السبت إستئناف بلاده عملية تصدير محصول البطاطا الى العراق.

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