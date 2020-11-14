إصابات كورونا تقترب من 53 مليون إصابة حول العالم

2020/11/14 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم من 53 مليون إصابة، بعد الارتفاع القياسي للإصابات خلال اليومين الماضيين.

وأشارت آخر إحصائية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم وصل إلى 52,798,191 من الإصابات"، مبينةً أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34,191,952".

وأضافت، أن "عدد الوفيات المسجلة حتى الآن هو 1,294,220 حالة وفاة".

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