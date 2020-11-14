بومبيو يصل باريس في مستهل جولة تشمل 7 دول

2020/11/14 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى باريس حيث من المقرر أن يلتقي الإثنين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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