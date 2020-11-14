الشرطة تتخذ اجراءات في حق مبتز فتاة من الانبار

2020/11/14 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، عن توصلها لمبتز فتاة من الأنبار، واتخاذ الإجراءات الأصولية في حقه.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انها “تمكنت من الوصول لمبتز فتاة من الانبار بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية والانصياع لرغباته الدنيئة وتتخذ بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة”.

واضافت المديرية، ان “العملية تمت إثر ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من الفتاة، طالبة تدخلها لانقاذها من شراك الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض له من قبل أحد الأشخاص”، مبينة ان “المجتمعية قامت بجمع الأدلة والبراهين التي تثبت قيام الشخص بعملية الابتزاز ومواجهته، بها، حيث اعترف بجريمته بحضور مختار المحلة التي يقطن بها والقوة الماسكة للأرض”.

واكدت انه “تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفه، وتعريفه بالعقوبة القانونية للعمل الذي أقدم عليه”، لافتة الى انها “اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة”.

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