منظمة اوبك تعلن رفع انتاج العراق وليبيا من النفط خلال شهرين

2020/11/14 | 16:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة اوبك ان العراق وليبيا رفعا انتاج المنظمة خلال شهر تشرين الاول الماضي الى اكثر من 322 الف برميل.وقالت المنظمة في تقريرها الشهري ان “انتاج اوبك من النفط ارتفع بمقدار 322 الف برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج من … Readmore

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