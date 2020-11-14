خفيفة جنوباً ’ديمية’ شمالاً.. موجة ’مطرية’ تندفع نحو العراق

2020/11/14 | 16:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى حالة من عدم الاسقرار في أغلب مدن البلاد، مع موجة مطرية تستمر حتى الثلاثاء المقبل في بعض المناطق.



وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في إيضاح تابعه "ناس"، (14 تشرين الثاني 2020)، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة غير مستقرة في الأجواء خلال الاسبوع الحالي، تبدأ بمنخفض جوي وحالة عدم استقرار (ضعيفة) نسبيا لاتشمل كافة المدن، تبدأ اعتبارا من هذه الليلة في اقصى غرب العراق من جهة القائم، ثم يبدأ هطول الامطار في المناطق الحدودية مع السعودية (مناطق بادية السماوة جهة السلمان)".

وأضاف، أنه "خلال ساعات مابعد الظهر غدا الاحد أو مساء، تندفع الامطار الخفيفة نحو ذي قار ثم البصرة مساءً وجنوب ميسان ليلا، وتنتهي فجر الاثنين مع استمرار فرص الامطار في مناطق من مدينة البصرة".

وتابع،"خلال ساعات ليل الاحد تندفع موجة من الأمطار المتوسطة نحو مناطق غربي الأنبار وغربي نينوى من جهة تلعفر ثم تشمل عموم مناطق نينوى ثم تندفع مع بعض الغزارة صباح الاثنين نحو كركوك واربيل ودهوك وربما تشمل السليمانية مساء الاثنين".

وأشار إلى أنه "تستمر الامطار في دهوك والسليمانية يوم الثلاثاء ايضا وتكون خفيفة الشدة، مع الاشارة إلى ان الامطار في بعض مناطق شمال البلاد تأخذ طابع الديم ( الاستمرارية ) والبرق قليل".

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