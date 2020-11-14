بارزاني يغرد: واردات الاقليم حق وليست هبة من احد

2020/11/14 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اربيل : الفرات نيوز} قال رئيس حكومة إقليم كردستان ، مسرور بارزاني، اليوم السبت، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد، في إشارة إلى "قانون الاقتراض" الذي أصدره برلمان العراق.

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