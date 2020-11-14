صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 536 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم السبت، عن تسجيل 536 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 332 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 536 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

332 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 49 حالة

قطاع البلديات الثاني 29 حالة

قطاع الشعب 52 حالة

قطاع المدائن 14 حالة

قطاع الاعظمية 22 حالة

قطاع الصدر 21 حالة

قطاع الاستقلال 71 حالة

قطاع بغداد جديدة 37 حالة

قطاع النهروان 26 حالة

قطاع البلديات الاول 11

204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 44 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 11 حالة محلة 323, 314, 316 314, 312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318

الشعب 12 حالة محلة 317, 337

حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 6 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503 .506 , ,502 , 504 ,

الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743

بغداد جديدة 6 حالات محلة 701

, 709 706 , 704 ,

الزعفرانية 10 حالات محلة , 958 , شارع المعهد , 959 .



الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع ,

المدائن 11 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية , حي الرشيد

, 904 , 905 , , 906 , 909 ,

الكرادة 9 حالات محلة 903, 905

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769

الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205 الثعالبة , بوب الشام ,

البنوك 4 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,

حي القاهرة 5 حالات محلة 311, 309, 313, 318

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

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714 , 712, 719, 718,710 زيونة 6 حالات محلة 716,

السيدية 4 حالات ,

حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719

باب الشيخ حالة واحدة محلة 129

الدورة 5 حالات محلة 834

شارع السعدون 3 حالات محلة 101

الجادرية3حالات محلة 923, 911

الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321

الصليخ 7 حالات محلة 304, 32

الغدير حالة واحدة محلة 706

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 67473 توفي منهم 1383 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60870حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5220”.

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