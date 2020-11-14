صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 536 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 536 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
332 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 49 حالة
قطاع البلديات الثاني 29 حالة
قطاع الشعب 52 حالة
قطاع المدائن 14 حالة
قطاع الاعظمية 22 حالة
قطاع الصدر 21 حالة
قطاع الاستقلال 71 حالة
قطاع بغداد جديدة 37 حالة
قطاع النهروان 26 حالة
قطاع البلديات الاول 11
204 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 44 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 11 حالة محلة 323, 314, 316 314, 312, 317 , الكم , 310 , 332 , 318
الشعب 12 حالة محلة 317, 337
حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,
البلديات 6 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503 .506 , ,502 , 504 ,
الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743
بغداد جديدة 6 حالات محلة 701
, 709 706 , 704 ,
الزعفرانية 10 حالات محلة , 958 , شارع المعهد , 959 .
الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع ,
المدائن 11 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية , حي الرشيد
, 904 , 905 , , 906 , 909 ,
الكرادة 9 حالات محلة 903, 905
حي تونس 3 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769
الحسينية 11 حالة محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205 الثعالبة , بوب الشام ,
البنوك 4 حالات محلة 321 , الزراعي , 315
المشتل 3 حالات محلة 771, 767, 751,
حي القاهرة 5 حالات محلة 311, 309, 313, 318
المعامل 3 حالات محلة 799 , 796
.
714 , 712, 719, 718,710 زيونة 6 حالات محلة 716,
السيدية 4 حالات ,
حي المثنى 3 حالات , 710 , 703 , 719
باب الشيخ حالة واحدة محلة 129
الدورة 5 حالات محلة 834
شارع السعدون 3 حالات محلة 101
الجادرية3حالات محلة 923, 911
الطالبية7 حالات محلة 322, 332, 321
الصليخ 7 حالات محلة 304, 32
الغدير حالة واحدة محلة 706
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 67473 توفي منهم 1383 للاسف فيما اكتسب الشفاء 60870حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5220”.
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