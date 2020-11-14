كتلة التغيير تقاطع اجتماع رئاسات الاقليم الثلاث يوم غد الاحد

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت كتلة التغيير الكردستانية، مقاطعتها اجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان الذي سيعقد يوم غد الاحد.

وقال رئيس الكتلة يوسف محمد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "كتلة التغيير ستقاطع إجتماع الرئاسات الثلاث لاقليم كردستان يوم غد مع ممثلي الاقليم في البرلمان العراقي".

وحدد محمد "عدم المشاركة الكتلة في مثل هذه الاجتماعات بسب عدم تغيير سلوك السلطات في الاقليم في الملفات المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة،وغياب الشفافية في هذه الملفات، واستمرار حملات الاعتقال ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين والصحفيين بسبب اعتراضهم على سياسات الاقليم التعسفية".

وأعلن 10 نواب كرد في مجلس النواب العراقي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم.والنواب هم كل من: أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.وقال النواب في بيان مشترك تلقته (بغداد اليوم)، "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".وأضاف، أن "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ما تزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس الماضي، رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان.

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