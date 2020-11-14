ملعب الكرخ يحتضن (5) مباريات في الكأس والدوري خلال سبعة أيام

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سببت الملاعب غير المرخصة من لجنة التراخيص في الهيأة التطبيعية باتحاد الكرة العراقي الى أزمة في الملاعب وزخم كبير على نظيرتها المرخصة، حيث يحتضن ملعب الكرخ في بغداد خمس مباريات في الكأس والدوري خلال سبعة أيام.

وقال عضو إدارة الزوراء كريم رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)إن: إدارتنا تنتظر موافقة المنافس في الكأس نادي جنائن بابل للموافقة على نقل المباراة من الكفل الى بغداد، حيث فاتحنا رئيس نادي الكرخ شرار حيدر لإقامة المباراة في ملعبه ولم يمانع إطلاقا لا بل انه رحب بإقامة المباراة على ملعب الكرخ".

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر من داخل نادي الكرخ بأن :" ادارة النادي تسعى دائما لانجاح المنافسات المحلية ولن تعارض في يوم إقامة اي مباراة على ملعبها المرخص، حيث طلبت الهيأة التطبيعية إقامة ثلاث مباريات في الكأس أيام 16و17و18 من تشرين الثاني الجاري ولم نمانع اطلاقا وفتحنا ملعبنا لجميع الفرق".

واضاف:" وفي الدوري الممتاز طالب النفط من ادارة النادي إقامة مباراة فريقه والديوانية على ملعب الكرخ ايضا، كذلك فأن النجف طالب إقامة مباراته مع الميناء في الجولة الرابعة من منافسات دوري الكرة الممتاز بملعب الكرخ ايضا ولم تمانع الادارة".

يشار الى ان دوري الكرة الممتاز متوقف حاليا بسبب ايام (فيفا دي) التي استغلت التطبيعية هذا التوقف لإقامة الدور 32 من منافسات كأس العراق بكرة القدم.

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