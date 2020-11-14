رابطة المصارف توقع مذكرة تفاهم بشأن تكنولوجيا المعلومات مع جمعية أميركية

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعت رابطة المصارف العراقية الخاصة، مذكرة تفاهم مع جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات “ISACA” التي مقرها الرئيسي في امريكا، لتعزيز التعاون في مجالات الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات.وذكرت رابطة المصارف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرها التنفيذي طارق ومدير فرع العراق لجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات العالمية علي مصطفى، وقعا …

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