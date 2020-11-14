لاهور الشيخ جنكي : إثارة ودغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية.

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/أكد لاهور الشيخ جنكي أن إثارة ودغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية.وقال جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني في تغريدة على تويتر إن دغدغة المشاعر القومية لن تعالج الازمة المالية، مضيفا أنه يجب الا نسمح بان تضع الاخطاء السابقة المتراكمة مستقبل شعبنا امام المخاطر، مبينا ان الاوضاع المعيشية لاية عائلة في اقليم كردسان مقدسة ويجب علينا حمايتها.واوضح الرئيس المشترك للاتحاد الوطني أنه لايجوز ان تضعنا الانفعالات على طريق اخطاء اخرى، قيادة كردستان تحتاج الى هدوء ومراجعة جذرية لانقاذ ما يمكن انقاذه في كردستان ./إنتهى

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