العثور على جثة المنفذ الثالث للعملية الأرهابية في الرضوانية

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، العثور على جثة المنفذ الثالث للعملية الأرهابية في منطقة الرضوانية.



وقال اللواء رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه أستكمالاً للعمل البطولي لقواتنا الأمنية والمتمثلة بقيادة الفرقة السابعة عشرة الشجاعة، وبعد قتل الإرهابيين المنفذين للعملية الإرهابية في منطقة الرضوانية، واصلت قطعاتنا البطلة بضباطها وجنودها الغيارى عمليات البحث والتفتيش في اماكن معقدة جغرافيا وداخل المبازل وتمكنت من انتشال جثة الإرهابي الثالث الذي قتل نتيجة الاشتباك مع قواتنا الأمنية، في أحد المبازل في منطقة الرضوانية".وأضاف:" بعد انتشال الجثة تبين أّنَّ الإرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، وسلاح بندقية، ورمانات يدوية.



وقد تم معالجة الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي في الفرقة السابعة عشرة مبينا ان البحث لا زال جارٍيا عن جثة الإرهابي الرابع"./انتهى7

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