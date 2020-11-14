ايران مستعدة لتعزيز قدرات العراق الدفاعية

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قال وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي لدى لقائه وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمعة عناد سعدون الجبوري ان وزارة الدفاع الايرانية على استع...

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