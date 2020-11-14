وزير الدفاع العراقي يصل الى طهران

2020/11/14 | 16:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع العراقي عصر اليوم السبت على راس وفد عسكري رفيع الى العاصمة الايرانية طهران ....

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